آلاف النازحين يعودون إلى منازلهم وسط وجنوب قطاع غزة (فيديو)

تنفس الفلسطينيون الصعداء في قطاع غزة مع بدء سريان هدنة مؤقتة مدتها 4 أيام متفق عليها بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، صباح اليوم الجمعة، بدء عودة آلاف النازحين بوسط وجنوب قطاع غزة إلى منازلهم.

ومضى السكان نحو منازلهم لتفقدها والاطمئنان على أفراد عائلاتهم، بعد أكثر من 40 يومًا من تركها واللجوء إلى مراكز إيواء، خوفًا من قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي العشوائي.

وطوال الأيام الماضية من الحرب واجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في التواصل مع أفراد عائلاتهم بسبب ضعف الاتصالات وصعوبة الحركة خاصة بين المدن والمناطق الحدودية والقريبة من محاور التوغل الإسرائيلي.

ويمكن للنازحين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة تفقد منازلهم في تلك المنطقة، في حين ربما لا يتمكن الموجودين في مناطق الجنوب من العودة إلى مناطق الشمال، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يسمح بالتوجه إلى الشمال.

وبينما انخفضت أعداد السيارات التي تنقل السكان إلى منازلهم، بسبب نقص الوقود، كثرت العربات التي تجرها الحمير، وحملت أعدادًا كبيرة من السكان إلى منازلهم، كما شوهد الآلاف وهم يعودون إلى منازلهم سيرًا على الأقدام.

ويأمل السكان، حسب تصريحات للجزيرة مباشر، أثناء انتقالهم، استمرار الهدنة وانتهاء الحرب حتى يعودوا إلى بيوتهم بشكل دائم ويشعروا بالسلام.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 قتيلا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.