أبرز الأسيرات الفلسطينيات المقرر الإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

ضمن اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، يفرج اليوم الجمعة عن 24 أسيرة فلسطينية و15 قاصرا، بحسب “نادي الأسير” و”هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، في الدفعة الأولى من صفقة التبادل.

وفيما يلي أبرز المعتقلات الفلسطينيات المقرر الإفراج عنهن:

1- مرح جودت موسى بكير

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد أصدرت عليها، حكما بالسجن الفعلي مدة ثماني سنوات ونصف، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ومرح من بلدة بيت حنينا في القدس الشرقية، وقد اعتقلت بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد إصابتها بعدة رصاصات أطلقها عليها شرطي إسرائيلي أثناء خروجها من مدرستها في حي الشيخ جراح وسط القدس بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن، وما زالت تعاني من أثر الإصابة، وهي بحاجة ماسة إلى علاج طبي.

2- أماني الحشيم

وهي أمّ لطفلين، وقد اعتقلت بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، أثناء قيادتها لسيارتها عند حاجز قلنديا العسكري، وذلك بعد إطلاق النار عليها.

تعرضت لتحقيقٍ ميداني في حينه، قبل نقلها إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، ولاحقًا صدر عليها حُكم بالسجن مدة 10 سنوات، وذلك بعد أكثر من 20 جلسة محكمة عقدت لها.

3- روان أبو زيادة

وهي من بلدة بيتلو بمحافظة رام الله، وقد اعتقلت بعد إطلاق النار عليها بشكلٍ مباشر في 15 يوليو/تموز 2015 دون إصابتها، على مدخل بلدة بيتلو، ثم اعتقالها.

وصدر عليها حكم بالسجن مدة 9 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 4000 شيكل.

4- ملك سليمان

وهي من بلدة بيت صفافا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وقد اعتقلت في 9 فبراير/شباط 2016 أثناء وجودها في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة، وهي تحمل حقيبتها المدرسية، وعانت حينها الضرب والتنكيل.

أدانت محكمة إسرائيلية ملك سليمان بذريعة الضلوع في أعمال المقاومة، وأصدرت عليها حكما بالسجن عشر سنوات، وبعد الاستئناف تم تخفيض الحكم إلى تسع سنوات.

5- فاطمة أبو شلال

وقد اعتقلت في 29 أغسطس/آب الماضي، وصدر أمر اعتقال إداري لها مدة أربعة أشهر وهي من مخيم العين في نابلس.

6- رغد الفني من طولكرم

وقد اعتقلت بتاريخ 29 أكتوبر 2022، وصدر قرار بالاعتقال الإداري لها جُدّد عدة مرات.

7- حنان البرغوثي

اعتقلها الجيش الإسرائيلي في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وأصدرت محكمة إسرائيلية أمر اعتقال إداريّ لها مدة أربعة أشهر، علمًا بأن عمرها يبلغ 59 عاما، وهي من بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، وشقيقة الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عاما في سجون الاحتلال.

8- نهاية صوان من القدس، المحكوم عليها بالسجن 44 شهرا.

9- زينة عبدو من القدس، المحكوم عليها بعدة شهور.

10 – سماح صوف من قلقيلية، توقيف إداري.

11 – أزهار عساف من الجيب بالقدس.

12 – أسيل الطيطي من نابلس.

13- ولاء طنجي من نابلس.

14- مريم عرفات (صوافطة) نابلس.

15- سارة عبد الله، من نابلس.

16- سميرة الحرباوي من القدس.

17- فاطمة شاهين من بيت لحم.

18- فاطمة بدر من “أبو ديس”.

19- فاطمة العمارنة من جنين.

20- فيروز البور من “أبو ديس”.

21- فلسطين نجم من نابلس.

22- روضة أبو عجمية من بيت لحم.

23- تحرير أبو سرية من نابلس.

24- نور الطاهر من جنين.