أبرز الأسيرات الفلسطينيات المقرر الإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

ضمن اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، يفرج اليوم الجمعة عن 24 أسيرة فلسطينية و15 قاصرا، بحسب “نادي الأسير” و”هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، في الدفعة الأولى من صفقة التبادل.

وفيما يلي أبرز المعتقلات الفلسطينيات المقرر الإفراج عنهن، وهن:

1- مرح جودت موسى بكير

كانت المحكمة المركزية الإسرائيلية أصدرت بحق مرح، حكما بالسجن الفعلي مدة ثماني سنوات ونصف، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ومرح من بلدة بيت حنينا في القدس الشرقية، اعتقلت بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد إصابتها بعدة رصاصات أطلقها عليها شرطي إسرائيلي أثناء خروجها من مدرستها في حي الشيخ جراح وسط القدس بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن، وما زالت تعاني من أثر الإصابة، وبحاجة ماسة لعلاج طبي.

2- أماني الحشيم

أمّ لطفلين، اعتقلت بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، أثناء قيادتها لسيارتها عند حاجز قلنديا العسكري، وذلك بعد إطلاق النار عليها.

تعرضت لتحقيقٍ ميداني في حينه، قبل نقلها إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، ولاحقاً صدر بحقها حُكم بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك بعد أكثر من 20 جلسة محكمة عقدت لها.

3- روان أبو زيادة

من بلدة بيتلو بمحافظة رام الله، اعتقلت بعد إطلاق النار عليها بشكلٍ مباشر في 15 يوليو/تموز 2015 دون إصابتها، على مدخل بلدة بيتلو، ثم اعتقالها.

وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 9 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية بحقها بقيمة 4000 شيكل.

4- ملك سليمان

من بلدة بيت صفافا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، اعتقلت في 9 فبراير/شباط 2016 أثناء وجودها في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة، وهي تحمل حقيبتها المدرسية، وتعرضت حينها للضرب والتنكيل.

أدانت محكمة إسرائيلية سليمان بذريعة الضلوع في أعمال المقاومة، وأصدرت بحقها حكم لمدة عشر سنوات، وبعد الاستئناف تم تخفيض الحكم لتسع سنوات.

5- فاطمة أبو شلال

اعتقلت في 29 أغسطس/آب الماضي، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر وهي من مخيم العين في نابلس.

6- رغد الفني من طولكرم

اعتقلت بتاريخ 29 أكتوبر 2022، وصدر بحقها قرار بالاعتقال الإداري جدد عدة مرات.

7- حنان البرغوثي

اعتقلها الجيش الإسرائيلي في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وأصدرت محكمة إسرائيلية أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر بحقها علما أنها تبلغ من العمر (59 عاما)، وهي من بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، وشقيقة الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 43 عاما في سجون الاحتلال.

8- نهاية صوان من القدس، محكومة بالسجن 44 شهر.

9- زينة عبدو من القدس، محكومة لعدة شهور.

10 – سماح صوف من قلقيلية، توقيف إداري.

11 – أزهار عساف من الجيب/ القدس.

12 – أسيل الطيطي من نابلس.

13- ولاء طنجي من نابلس.

14- مريم عرفات (صوافطة) نابلس.

15- سارة عبد الله، من نابلس.

16- سميرة الحرباوي من القدس.

17- فاطمة شاهين من بيت لحم.

18- فاطمة بدر من أبو ديس.

19- فاطمة العمارنة من جنين.

20- فيروز البور من أبو ديس.

21- فلسطين نجم من نابلس.

22- روضة أبو عجمية من بيت لحم.

23- تحرير أبو سرية من نابلس.

24- نور الطاهر من جنين.