إحداها بـ48 صاروخا.. حزب الله يعلن عن أكثر من 20 عملية وقتل 4 جنود إسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ أكثر من 20 عملية ضد مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، أسفرت إحداها قتل 4 جنود إسرائيليين فيما تضمنت أخرى إطلاق 48 صاروخًا على إحدى القواعد.

وذكر الحزب في بيانات منفصلة عدة، الخميس، أنه قصف مواقع عدة وقواعد إسرائيلية وتجمعات للجنود في المناطق القريبة من الحدود من لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه “بعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة” بعد ظهر الخميس، قام مقاتلوه “باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعًا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم”.

كما أعلن في بيان منفصل استهداف “قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة”.

وقال الحزب في بيان آخر إنه “بعد رصدٍ ‏لدبابة ميركافا وكشف تموضعها بين الأشجار في موقع الراهب”، قام مقاتلوه “باستهدافها بصاروخ مُوجّه وتمّ إصابتها ‏إصابة مباشرة”.

وأضاف البيان أنه “بعد استهداف الدبابة حضرت قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى مكانها فتمّ استهدافها بالأسلحة ‏الموجهة ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح”.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه “تم إطلاق حوالي 50 قذيفة على بلدات الجليل الأعلى، وهو القصف الأكثر شمولا في الشمال”، منذ اندلاع المواجهات عبر الحدود في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، وتم رصد إصابات مباشرة في منازل بمنطقة “المنارة” دون خسائر بشرية، بحسب الإذاعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “بنية تحتية ومواقع إطلاق صواريخ” تابعة لحزب الله، كما أن قواته شنت غارات جوية وقصفت بالدبابات خلية “أطلقت صاروخاً مضاداً للدبابات”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي قصف بلدات عدة في جنوب لبنان، موضحة أنه تم استهداف بلدة ميس الجبل بقذائف فوسفورية، فيما استهدف أطراف بلدة رشاف بـ12 قذيفة وأطلق قنابل حارقة على أحراج بلدة علما الشعب، وقصف بالمدفعية محيط بلدة مجدل زون وطيرحرفا.