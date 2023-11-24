سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى ضمن اتفاق الهدنة بين المقاومة والاحتلال

إطلاق سراح المجموعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية
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24/11/2023-|آخر تحديث: 24/11/202309:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الجمعة، 13 أسيرًا إسرائيليًا كانوا محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري.

ووصلت المركبات التابعة للصليب الأحمر التي أقلت المحتجزين الإسرائيليين الـ13 معبر رفح، ونقلتهم إلى الجانب المصري من المعبر.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية مركبات للصليب الأحمر تعبر من غزة إلى مصر.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر أنه سيتم نقل الأسرى الإسرائيليين من مصر إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وغزة وإسرائيل، ومنه إلى إسرائيل.

من جهته، قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيًا كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأضاف في منشور على “إكس” أنه “تم إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين خارج نطاق اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، وهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر”.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه “تم الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقًا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات