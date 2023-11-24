جيش الاحتلال: لن نسمح بانتقال سكان غزة من الجنوب للشمال خلال الهدنة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنهم لن يسمحوا خلال الهدنة في غزة بانتقال السكان من جنوب قطاع غزة إلى الشمال.

وقال في تغريدة له على موقع إكس، الجمعة، “لن نسمح خلال الهدنة المؤقتة بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط”.

ويأتي تصريح أدرعي قبل ساعات من بداية هدنة إنسانية في قطاع غزة صباح الجمعة تستمر 4 أيام بموجب اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

#عاجل مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها. قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي.

بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل من… pic.twitter.com/qXcvs6kefa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2023

وكان بيان حركة حماس بشأن الهدنة تضمن بندا جاء فيه “ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين”، دون أن يشير إلى منع السكان من السير باتجاه الشمال.