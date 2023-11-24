جمهور الجزيرة مباشر يشيد بالدور القطري لإتمام الهدنة في غزة (فيديو)

أشاد متابعون من جمهور الجزيرة مباشر بدور دولة قطر في إتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مثمنين الجهود التي قامت بها الدبلوماسية القطرية على مدار الأسابيع الماضية للتهدئة من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأعرب الجمهور عبر مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر على تطبيقي “واتساب” و”تليغرام” عن أملهم في أن تتطور الهدنة إلى وقف شامل للحرب.

وأكد المشاركون ثقتهم في الوسيط القطري وقدرته على السعي لتمديد هذه الهدنة، ومن ثم تثبيت وقف إطلاق النار.

وأشاروا إلى أن إسرائيل في مأزق كبير بسبب الخسائر التي تعرضت لها قواتها خلال العملية البرية، وفشلها في تحقيق أي من أهدافها المعلنة من الإفراج عن الرهائن والقضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشددين على أن هذا الفشل هو أحد المحركات الرئيسة لقبول الاحتلال الهدنة.