خبير عسكري: هكذا استغلت المقاومة نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي (فيديو)

قال الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، إن المقاومة الفلسطينية “تعرف طبيعة العدو، كيف يقاتل وما هي خططه التكتيكية والاستراتيجية في القتال”.

وأضاف لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أنه بالرغم من وجود فارق كبير في ميزان القوة بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة، فإن “المقاوم الفلسطيني ينتصر على الجندي الإسرائيلي بإرادته وشجاعته، وقدرته على استخدام الطبيعة الموجود فيها بشكل جيد”.

وأوضح أن المقاومة استطاعت أن تنصب كمائن للجيش الإسرائيلي وأن “تستحضره لمناطق تقتيل كما جرى في الزيتون وتل الهوى ومخيم الشاطئ ومستشفى الرنتيسي، كل هذا خطة تكتيكية من المقاومة لجر الجنود والآليات الإسرائيلية”.

الخبير العسكري اللواء واصف عريقات: المقاومة تعرف جيدا استراتيجية العدو في القتال #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/6g0jwWMY6X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2023

وتابع “يذكر أن الجندي الإسرائيلي حتى الآن لم يترجل من آليته العسكرية، يتقدم ويتسلل بدبابته وعندما تكون هناك مقاومة من الفدائيين ينسحب ويترك المجال لسلاح الجو حتى يقوم بالمهمة، ثم يعود من جديد”.

ويرى عريقات أن المقاومة الفلسطينية التي برعت في تخطيط وتنفيذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي وصفها بـ”الإعجاز العسكري” -إذ جابه 1200 مقاتل فلسطيني فقط نحو 10 آلاف جندي إسرائيلي من نخبة النخبة في فرقة غزة، وفقًا لعريقات- قادرة على مواجهتهم أيضًا داخل القطاع.

وتابع “وها هم اليوم يقاتلون داخل غزة نخبة النخبة من الجيش الإسرائيلي، حقيقة يقومون بتنفيذ خطة عمليات تكتيكية واستراتيجية، حيث تستغل المقاومة الفلسطينية نقاط قوتها، مقابل نقاط ضعف العدو الإسرائيلي”.

وبدأت الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على أن تستمر مدة 4 أيام، ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.