كان يحلم باحتراف كرة القدم.. طفل فلسطيني نازح ذهب لجلب الماء فأصيب بالشلل جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

أصيب الطفل الفلسطيني رشدي أبو الروس، بشظايا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل كان يسير قريبًا منه، أدت إلى إصابته بالشلل.

وقال أبو الروس (15 عامًا)، الذي نزح من منزله في غزة رفقة عائلته، في مقطع فيديو، إنه كان يحاول جلب الماء لعائلته والعديد من الأطفال الذين عانوا من نقص المياه.

وأوضح أنه بالرغم من أنه كان يحاول تحاشي القصف، فإنه أثناء سيره إلى المنطقة التي سيجلب منها الماء، قصف الاحتلال منزلا مجاورا له، فأصابت شظية ظهره وكسرت عموده الفقري، كما أصابته شظايا أخرى في قدمه.

وأضاف “كان نفسي أطلع لاعب كرة قدم، كنت أحبها وأمارسها قبل الحرب، دمروا طموحي، كيف بدي أرجع أمشي وألعب كرة مرة ثانية؟”.

وتابع بأسى “مش قادر أتحرك، نفسي أمشي وأرجع لطبيعتي، نفسي أطلع أتعالج بره، وأرجع ألعب مع أصدقائي”.

وبدأت الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة ومدتها 4 أيام، ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.