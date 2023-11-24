رغم الهدنة.. الاحتلال يقتل ويصيب نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم العودة من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عشرات النازحين أثناء محاولتهم العودة من مناطق جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وكشفت مصادر طبية، أن إصابات النازحين كانت جروحا متوسطة غالبيتها في الأقدام.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين من المنطقة الفاصلة بين جنوب وشمال القطاع عند مفترق “الشهداء” على أطراف مدينة غزة إلى مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح.

وبدأت الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة ومدتها 4 أيام، لكن الجيش الإسرائيلي حذر النازحين من العودة إلى الشمال، وقال إن الشمال لا يزال منطقة حرب ويمنع التجول فيه، مشددًا على أنه يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه.

وكان مئات آلاف النازحين الفلسطينيين قد بدؤوا صباح الجمعة، العودة إلى أحيائهم ومنازلهم بمناطق قطاع غزة المختلفة لتفقدها، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية.

"السبيل الوحيد لإعادة أسرى العدو هو التبادل".. أبو عبيدة: هذا ما حققه العدو #الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Yz5MfczNuB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2023

وقبيل بدء سريان الهدنة، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي وقتل امرأة جريحة، وأصاب أشخاصا واعتقل آخرين، كما شنّ غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة؛ مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.