شاهد: نقل عشرات الأسيرات الفلسطينيات تمهيدًا للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

تداول ناشطون صورًا من أمام سجن الدامون، قالوا إنها لعملية نقل أسيرات إلى سجن عوفر تمهيدًا لإطلاق سراحهن ضمن اتفاق الهدنة الموقع بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وبدأت الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة وستستمر مدة 4 أيام.

وتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وقال قدورة فارس، المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى، إن إسرائيل ستطلق اليوم الجمعة سراح 39 أسيرًا، هم 24 امرأة و15 طفلا في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 من الأسرى لدى المقاومة في غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقل الأسيرات من سجن الدامون إلى سجن عوفر لإطلاق سراحهن ضمن صفقة الأسرى#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/sHtMVgqmwl — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 24, 2023

وأضاف فارس في تصريحات لرويترز، أن إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي عصر اليوم الجمعة.

وسيتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهم من بين حوالي 240 أسيرًا لدى حماس منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.