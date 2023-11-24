كتائب القسام تعرض لحظات تسليم الأسرى الإسرائيليين لديها إلى الصليب الأحمر (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد تلفزيونية للحظات تسليم الأسرى الإسرائيليين، اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو لحظات تسلم أعضاء منظمة الصليب الأحمر للمحتجزين وسط حراسة مشددة.

كما أظهر المقطع، عناصر القسام وهم يحملون بعناية العجائز إلى المركبات التابعة للصليب الأحمر.

وفي وقت سابق اليوم، سلمت كتائب القسام محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لنقلهم للجانب المصري وتسليمهم لإسرائيل، في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.