للتخفيف من وطأة الحرب.. مسؤولو سيرك غزة يقدمون عروضا للأطفال في مراكز النزوح (فيديو)

في محاولة لتخفيف معاناة القصف والحرب عن أطفال قطاع غزة المنهك، لجأ مسؤولو مركز سيرك غزة الحر إلى تنظيم عروض بهلوانية في مراكز الإيواء، لإدخال السرور على قلوب الأطفال الذين أنهكتهم الحرب وسرقت طفولتهم.

وأوضح المدرب يوسف خضر مسؤول مركز سيرك غزة الحر أن فريقه بدأ هذه الفكرة عام 2015، في إطار مجال الصحة النفسية عن طريق اللعب، إلى جانب إيصال عدد من الرسائل والأفكار من خلال العروض التي يقدمونها.

وأضاف خضر “بسبب الظروف الصعبة تشتت الفريق”، لافتًا إلى أن كلا منهم أصبح في مكان مختلف جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد أن فريقه يسعى لتخفيف الضغط النفسي عن الأطفال بسبب ظروف الحرب القاسية التي عاشوها خلال الفترة الماضية، عبر نقل روح السعادة والبهجة من خلال عروض السيرك المميزة.

وحول أبرز الصعوبات التي تواجه الفريق، أشار خضر إلى أنهم واجهوا بعض المعوقات أثناء التدريب بسبب صعوبة الوضع وقلة الخبرة، لكنه شدد على أنهم قادرون على توصيل الكثير من الأفكار عن طريق اللعب.

وبدأت الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة ومدتها 4 أيام، ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.