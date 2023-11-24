سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقررة أممية: النظام الدولي فشل وتخلى عن الفلسطينيين (فيديو)

في اليوم الأول للهدنة عاد فلسطينيون لمنازلهم ووجدوا غالبيتها مدمرة بالكامل جراء القصف الإسرائيلي
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24/11/2023-|آخر تحديث: 24/11/202304:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي تغاضى عنها وتخلى عن الفلسطينيين.

وقالت للجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إنه “من الواضح أن النظام الدولي فشل وتخلى عن الفلسطينيين، كما أن المجتمع الدولي فوّت (لم يستغل) فرصة ما يحدث في الواقع وما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلية”.

وأشارت فرانشيسكا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة، واستدلت على رأيها بأنهم “قصفوا مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقتلوا مئات الأشخاص فقط لاستهدافهم قائدا واحدا من حماس، كما قاموا باستهداف سيارات الإسعاف”.

وأضافت “ما رأيته يحدث في غزة، ليس فقط استهداف المواقع العسكرية، لو كانوا يريدون استهداف مواقع عسكرية فقط لفعلوا ذلك، لكنهم استهدفوا أحياء سكنية بأكملها ودمروا مدارس ومساجد وكنائس وعطلوا من الشبكة الكهربائية وقطعوا الاتصالات والمياه والوقود”.

ورصدت المقررة الأممية، بعض الإسرائيليين الذين “لا يعترفون” بما تقوم به إسرائيل، “بينما ما يحدث في الواقع هو أن السلطات الإسرائيلية تعمل على محو غزة من الأرض، وهنالك خطر من حدوث إبادة جماعية”.

كما أشارت إلى أن مجلس الأمن يعاني من استقطاب كبير خلال الفترة الماضية بشأن الحرب، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وعبّرت فرانشيسكا عن تخوفها من استمرار تشريد سكان شمال قطاع غزة، وقالت إنه في ظل الدمار الهائل الذي شهده القطاع، خاصة مدينة غزة، فإنه سيكون من الصعب العودة إلى الحياة الاعتيادية، وسيتطلب الأمر إعادة إعمارها لسنوات، على حد قولها.

المصدر : الجزيرة مباشر