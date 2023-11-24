مقررة أممية: النظام الدولي فشل وتخلى عن الفلسطينيين (فيديو)

أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي تغاضى عنها وتخلى عن الفلسطينيين.

وقالت للجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إنه “من الواضح أن النظام الدولي فشل وتخلى عن الفلسطينيين، كما أن المجتمع الدولي فوّت (لم يستغل) فرصة ما يحدث في الواقع وما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلية”.

وأشارت فرانشيسكا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة، واستدلت على رأيها بأنهم “قصفوا مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقتلوا مئات الأشخاص فقط لاستهدافهم قائدا واحدا من حماس، كما قاموا باستهداف سيارات الإسعاف”.

قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ.. قوات الاحتلال تقصف منزلاً في مخيم النصيرات واشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في جباليا#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/roMGZhzhdr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

وأضافت “ما رأيته يحدث في غزة، ليس فقط استهداف المواقع العسكرية، لو كانوا يريدون استهداف مواقع عسكرية فقط لفعلوا ذلك، لكنهم استهدفوا أحياء سكنية بأكملها ودمروا مدارس ومساجد وكنائس وعطلوا من الشبكة الكهربائية وقطعوا الاتصالات والمياه والوقود”.

ورصدت المقررة الأممية، بعض الإسرائيليين الذين “لا يعترفون” بما تقوم به إسرائيل، “بينما ما يحدث في الواقع هو أن السلطات الإسرائيلية تعمل على محو غزة من الأرض، وهنالك خطر من حدوث إبادة جماعية”.

ذهب ليأتي بالماء فعاد بشظية كسرت عموده الفقري.. مشهد مؤثر لطفل مٌصاب #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/3XCwkuhN3q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 24, 2023

كما أشارت إلى أن مجلس الأمن يعاني من استقطاب كبير خلال الفترة الماضية بشأن الحرب، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وعبّرت فرانشيسكا عن تخوفها من استمرار تشريد سكان شمال قطاع غزة، وقالت إنه في ظل الدمار الهائل الذي شهده القطاع، خاصة مدينة غزة، فإنه سيكون من الصعب العودة إلى الحياة الاعتيادية، وسيتطلب الأمر إعادة إعمارها لسنوات، على حد قولها.