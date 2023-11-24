من غرفة العمليات.. نتنياهو وقادة جيش الاحتلال يتابعون عملية نقل الأسرى الإسرائيليين من غزة (فيديو)

أظهرت لقطات تلفزيونية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعددًا من قادة الجيش، وهم يتابعون عملية نقل الأسرى الإسرائيليين في إطار صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة وصلوا إسرائيل.

وقال البيان “تقوم وحدة نخبة من جيش الدفاع وقوة من جهاز الأمن العام (الشاباك) في هذه الأثناء بمرافقة الأسرى العائدين إلى ديارهم، بعد أن تم إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف: “ترافق قواتنا العائدين حتى يتم نقلهم إلى أحضان عائلاتهم”.

وفي وقت سابق اليوم، أفرجت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 13 أسيرًا إسرائيليًا من أطفال ونساء ضمن صفقة مبرمة مع إسرائيل، تقضي بالإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة على مدى 4 أيام، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كلها.