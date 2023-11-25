أم لـ4 معتقلين وشقيقة أقدم أسير.. حنان البرغوثي: غزة دافعت عن أمة بأكلمها ولولا المقاومة لما تنفسنا الحرية (فيديو)

عبّرت حنان البرغوثي، الأسيرة المحررة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن فرحتها المنقوصة بسبب القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقالت حنان للجزيرة مباشر “لا أحد ينكر أنه يوجد طعم أحلى من طعم الحرية، لكن حريتنا كانت مشغولة بدم أكثر من 15 ألف شهيد، وبيوت تهدمت وأطفال تيتمت، حريتنا كانت بمقاومة تحت الأرض العالم كله تكالب ضدها أولها إسرائيل”.

وأضافت “طعم الحرية حلو، لكن إن شاء الله هذا الدم لن يذهب هدرًا، روّحنا في بحر من الدماء وبيوت حزينة على أولادها”.

وأكدت حنان، التي لها 4 أبناء أسرى وشقيقة نائل البرغوثي أقدم أسير في سجون الاحتلال، وقالت “الفرحة كانت أكبر عندما علمنا أنه قد دخل لأهل غزة الطعام والوقود، هذه كانت أكبر من فرحة الحرية، وان شاء الله النصر والتمكين للمقاومة”.

رسالة إلى المقاومة

ووجهت رسالة للمقاومة، وقالت “رسالتي ورسالة كل الأسيرات، للمقاومة سيروا للأمام، لولا المقاومة لما تنفسنا الحرية، لولاهم لما شعرنا بالكرامة والعزة، هي أساس تحرير فلسطين، وهذه أرض تستحق التضحية”.

وروت عن تفاصيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووقعه عليهم، وقالت “عرفنا أن المقاومة أسرت إسرائيليين وحاولنا الاحتفال والفرحة، لكن الاحتلال رشوا علينا الغاز وقمعوا الأسيرات من الاحتفال، وأبعدوا بعض الأسيرات”.

وأضافت “لم يراعوا أن فيه نساء كبار في السن، وصادروا كل شيء راديوهات وتلفزيونات، والأكل صادروه، وأصبحوا يجلبون لنا النذر اليسير من الأكل، قطعوا عنا المياه، وأصبح وضعنا سيء”.

وحول إطلاق سراحهم، قالت إن سلطات السجون تكتّمت على الأمر، وقالت “لم يرغبوا في شعورنا بالفرحة، ولم يبلغونا عن الصفقة ومحاولات فك أسرنا، كانوا كثيرًا مكلومين من المقاومة”، مضيفة “ما كانت تفعله المقاومة بشكل يومي كان يعطينا عزة وكرامة”.

وأكدت حنان أنها لن تخاف من تهديدات ولا من الاستشهاد مشيدة بأهل غزة، وقالت “نحن لسنا أحسن من أهل غزة، الذين قدموا أطفالهم ونسائهم من أجل حرية أمة، غزة دافعت عن أمة بأكملها، وأحيت الأمة الإسلامية كلها، جزا الله أهل غزة عنا خير الجزاء”.