أنكر حق إقامة دولة.. فلسطين تدين دعوة نائب هولندي متطرف إلى تهجير شعبها

أدانت الخارجية الفلسطينية، “التصريحات العنصرية” للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، التي أنكر فيها حق الفلسطينيين في إقامة دولة، ودعا إلى تهجيرهم إلى الأردن.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم السبت، أن تصريحات البرلماني الهولندي “دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخل سافر في شؤونه ومصيره”.

وقالت الوزارة في بيان “ندين بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجير شعبنا، وحل مشكلته على حساب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

ومساء الجمعة، أدان الأردن تصريحات فيلدرز ووصفها بأنها عنصرية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بنظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت.

وذكر بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي أكد خلال المكالمة الهاتفية إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف خيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وأمس، فاز حزب الحرية اليميني المتطرف المناهض للإسلام والمهاجرين، بزعامة خيرت فيلدرز، بالانتخابات التشريعية في هولندا.

وكان فيلدرز، وهو يميني متطرف معروف بمعاداته للإسلام، قد أطلق مؤخرا تصريحات أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، وإمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.