إصابة 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط سجن عوفر (فيديو)

أصيب 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرب سجن عوفر الإسرائيلي، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، بينما كان ينتظر مئات الفلسطينيين أسرى من المزمع الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال ينتشر بكثافة عند البوابة التي من المقرر أن يُفرَج من خلالها عن عدد من الأسرى بموجب صفقة مع حركة حماس، وأطلق الرصاص وقنابل الغاز لتفريق ذوي الأسرى.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان أن طواقمها نقلت “إصابة لفتى (16 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ قرب سجن عوفر العسكري”.

كما ذكرت أن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداهما بالرصاص الحي في الرجل خلال مواجهات في بيت أمر (شمالي الخليل) جنوبي الضفة، وأشارت إلى “تقديم الإسعاف الأولي للمصاب ونقله إلى المستشفى”.

وفي شمالي الضفة، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت “مع إصابة طفل (11 عامًا) بشظايا رصاص حي خلال مواجهات في بلدة برقة قرب نابلس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأمس الجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وتضمّن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من سجون الاحتلال الإسرائيلي حسب الأقدمية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.