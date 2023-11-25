الأسير المحرر معتز أبو موسى يروي للجزيرة مباشر ما فعله الاحتلال قبيل الإفراج عنهم (فيديو)

روى معتز حاتم أبو موسى، الأسير المحرر ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل يوم الإفراج عنهم، وقال إن الاحتلال عاملهم بعنف ولم يخبرهم بشيء حول الإفراج عنهم.

وقال معتز للجزيرة مباشر “في صباح اليوم -الجمعة- قامت القوات بالدخول علينا، أوضحت لهم أن إصبعي مكسور، لكنهم تعاملوا معي بعنف، ولم يوضحوا لي أي شيء بخصوص إطلاق سراحي، وقالوا لي هنالك تحقيق سيجري معك”.

وأضاف أن القوات بعدما أخذوه، قاموا بتغيير ملابسه وأعطوه، حسب وصفه، ملابس سيئة، وقال معتز إن الاحتلال تعمّد إظهارهم بمظهر سيّئ بعد خروجهم، وبالرغم من فرحته وفرحة أهله بالإفراج عنه، فإن معتز أكد أن فرحته لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع السجناء.

“مقبرة أحياء”

وأوضح معتز أن الاحتلال قام باعتقاله العام الماضي من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حينما كان عمره 16 عامًا، وأضاف “سجون الاحتلال عبارة عن مقبرة أحياء، تركت ورائي إخوة وليس مجرد أسرى، ونتمنى أن يخرج جميع الأسرى. يعتدون علينا بالضرب والعنف، لم يوجد طعام كاف”.

وأشاد معتز بجهود المقاومة وأهل غزة، وقال “عاشت المقاومة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني في غزة، ورحم الله جميع الشهداء الذي قتلوا في هذه المعركة لأجلنا، وشكرا لقطر وجميع الدول التي توسّطت في إطلاق سراحنا”.

وأمس الجمعة، أفرجت حركة حماس عن 13 إسرائيليا بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، مقابل إفراج تل أبيب عن 39 فلسطينيًّا من النساء والأطفال، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح أمس.

كما أفرجت حماس عن 10 تايلنديين وفلبيني واحد قالت وزارة الخارجية القطرية إنهم خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وصباح الجمعة، دخلت حيز التنفيذ أول هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.