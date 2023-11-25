الدفاع المدني في خان يونس: فترة الهدنة غير كافية لانتشال الشهداء ونناشد الدول العربية تزويدنا بالمعدّات (شاهد)

قال العقيد يامن أبو سليمان مدير الدفاع المدني في خان يونس، إن فترة الهدنة غير كافية لانتشال الشهداء من تحت الأنقاض في ظل الإمكانيات المحدودة.

وأضاف أبو سليمان في تصريحات للجزيرة مباشر “عدنا للعمل في شرقي القطاع ونعمل على انتشال الجثث من تحت المنازل التي قصفها الاحتلال”.

وتابع “نناشد الدول العربية تزويدنا بالمعدات التي تساعدنا على انتشال جثث الشهداء من تحت أنقاض المنازل، فقد ناشدنا المؤسسات الدولية لكن نظرا لتعنت الاحتلال قوبلت طلباتنا بالرفض”.

واستغل الكثير من الفلسطينيين ورجال الدفاع المدني ثاني أيام الهدنة لمواصلة عمليات البحث عن ناجين واستخراج الشهداء من تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي في غزة طوال أيام الحرب.

وفي الظروف الطبيعية يحتاج القطاع إلى 2300 عنصر من الدفاع المدني، لكن اليوم في ظل الحرب المفروضة على القطاع منذ 7 أسابيع لا يوجد منهم سوى 700 فقط، وقد استُشهد عشرات منهم أو أُصيبوا.

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم أمس الجمعة.