المتراس الأول للدفاع عن الأمة.. رسالة من الحوثيين إلى المقاومة الفلسطينية

بعثت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، اليوم السبت، رسالة إلى “المجاهدين في غزة وكل فلسطين”، تحت اسم “نداء الوفاء”.

وقالت الرسالة إن “المجاهدين في غزة وفي كل شبر من فلسطين” هم “المتراس الأول للدفاع عن الأمَّة”.

وأضافت أن بطولات المقاومة “حطَّمت أسطورةَ الجيش الذي لا يُقهر وحطَّمت معها أحلامَ العملاءِ والمُطَبِّعين بتدجين شعوب أمتنا لأعدائها من المجرمين الصهاينة”.

وخاطبت رجال المقاومة قائلة: ضربتم “أروعَ الأمثلةِ لشبابِ أُمَّتِنا عن البطولةِ والفداء، وأشعلتم جذوةَ الثورةِ في صدورهم”.

السَّلامُ على أقدامِكُم الراسخةِ كرسُوخِ الجبال وقُلوبكم الثابتة رغم الشدائد والأهوال وأيديكم الضاربة للأعداء في كل ميادين النزال

وقالت الرسالة إن المقاومة قدمت “دروساً لكل أبناء أُمَّتِنا المظلومة، كيف تكون التضحية في ميادين العِزَّة ومواقف الشرف والكرامة، فتكون التضحية في ميادين المواجهة والتنكيل بالأعداء”.

ودعت الرسالة المقاومة الفلسطينية إلى المواصلة والاستمرار، قائلة إنها لو لم تتحرك لقتال “العدو بكلِّ قوةٍ ويقينٍ لارتَكَبَ من المجازرِ والجرائمِ بِحقِّكم أكثر مما يرتكبه اليوم بكثير، ولذَهَبَتْ كلّ تلك الدماء الطاهرة والتضحيات الكبيرة دونَ موقفِ عزةٍ وكرامةٍ لهذه الأمَّة”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تم الإعلان عن استهداف سفينة حاويات مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في المحيط الهندي بمسيرة مفخخة. ويأتي الإعلان بعد أسبوع تقريبا من استيلاء الجماعة على سفينة إسرائيلية خلال مرورها في البحر الأحمر.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن عدة مرات عن إطلاق مسيرات وصواريخ طويلة المدى ضد أهداف في إسرائيل منذ بداية التوغل البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.