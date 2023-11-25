المرصد الأورومتوسطي: عدد شهداء غزة تجاوز 20 ألفا بينهم أكثر من 8 آلاف طفل

المرصد الحقوقي: مثل هذا العدد مع الجرحى معدل 2.6% من السكان في قطاع غزة، أي ما يعادل 11 مليون مواطن عربي

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوز 20 ألف شهيد، وذلك وفقًا لبيانات فريقه الميداني في قطاع غزة.

وقال مدير المركز رامي عبده إن الفريق “أنهى إحصائية محدثة لعدد الضحايا بما فيهم من استطعنا حصرهم ممن هم تحت الأنقاض على اعتبار انعدام فرص وجود أحياء”.

وأضاف أن “عدد من ارتقى إلى العلياء بلغ 20031 شهيدًا، بينهم 8176 طفلًا، والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا”.

وقال إن “مثل هذا العدد مع الجرحى معدل 2.6% من السكان في قطاع غزة، أي ما يعادل 11 مليون مواطن عربي”.

#إنفوجرافيك: إحصائيات حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة (07 أكتوبر – 24 نوفمبر 2023) pic.twitter.com/y9oyhZeFZc — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 24, 2023

ووفقا للمركز فقد بلغ عدد المصابين 36,350، وعدد النازحين 1,730,000.

ودمر طيران الاحتلال الإسرائيلي 59240 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 156300 وحدة سكنية.

وعلى صعيد المنشآت الطبية والصناعية والصحفية، قال المرصد إن عدد المقار الصحفية المتضررة والمدمرة بلغ 140، فيما تضررت 266 مدرسة و 1040 منشأة صحية.

وفيما يخص أماكن العبادة دمر الاحتلال 91 مسجدًا و3 كنائس، فيما استشهد وأصيب 446 عاملًا في قطاع الصحة، وتضرر 124 مرفقًا صحيًا.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن ضحايا الحرب المدمرة التي شنتها على القطاع بلغت 14 ألفا و854 شهيدًا فلسطينيًا، وأشارت إلى وجود العديد تحت الأنقاض لكن لم تذكر العدد.