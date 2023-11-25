الهلال الأحمر الفلسطيني: انطلاق قافلة مساعدات مكونة من 61 شاحنة إلى شمال غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، انطلاق قافلة مكونة من 61 شاحنة مساعدات إنسانية من رفح جنوبي غزة إلى شمالي القطاع، بعد الحصول على موافقة من الاحتلال.

وأوضحت الجمعية أن الشاحنات محملة بالمواد الإغاثية ومياه الشرب وأدوية الرعاية الأولية ومستلزمات إسعافية.

وأشارت إلى أن القافلة هي أكبر قافلة مساعدات تصل إلى غزة والشمال منذ بداية العدوان المتوصل على القطاع منذ 50 يومًا.

وقال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر للجزيرة مباشر، إن الجمعية تعمل على زيادة أعداد الجرحى الذين ينقلون للعلاج خارج القطاع.

بدوره قال وائل أبو عمر المتحدث باسم إدارة معبر رفح، للجزيرة مباشر، إن آلية إدخال المساعدات عبر معبر رفح خلال الهدنة لم تتغير ويتم تفتيش الشاحنات في معبر العوجة.

صرح وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو خلال لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأنه لا حل عسكريًا في #غزة ودعا لتمديد وقف إطلاق النار وصولًا إلى الوقف التام لإطلاق النار#الجزيرة_مباشر | #البرتغال pic.twitter.com/orlkYrF7jc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023

وأمس الجمعة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 196 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، تم تسليمها عبر معبر رفح، وهي أكبر قافلة مساعدات لغزة منذ بدء الحرب. وأضافت أن نحو 1759 شاحنة دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية، الذي اتفقت عليه المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ووفقًا لكتائب الشهيد عز الدين القسام، سيتم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميًّا، واشترطت الحركة إدخال المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة، بعدما قرر الاحتلال منذ التوغل البري في غزة منع وصول أي مساعدات إلى الشمال، كما سيتم إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي إلى كافة مناطق القطاع يوميا.