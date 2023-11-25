بينهم أقدم أسيرة.. حماس تنشر قائمة بالدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة بالأسرى الـ39 المقرر الإفراج عنهم الليلة، بينهم أقدم أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ميسون موسى الجبالي، والأسيرة إسراء جعابيص.

وأوردت “حماس” قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الثاني من صفقة التبادل.

وقالت الحركة في بيان لها عبر منصة تلغرام “تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات، اليوم السبت، ثاني أيام صفقة التبادل”.

وهي ما يلي:

الأسيرات

نورهان إبراهيم خضر عواد / القدس

شروق صلاح إبراهيم دويات / القدس

ميسون موسى محمود موسى (الجبالي) / بيت لحم

فدوى نزيه كامل حمادة / القدس

إسراء رياض جميل جعابيص / القدس

عائشة يوسف عبد الله الأفغاني / القدس

الأشبال

إبراهيم وليد ابراهيم تعامرة / بيت لحم

إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم

محمد ياسين تيسير صباح / بيت لحم

صدام أمجد ماجد طقاطقة / بيت لحم

يوسف محمود سالم سبتين / الخليل

أحمد غريب أحمد خليل / رام الله والبيرة

عمر محمد أدهم عبد الرحيم شويكي / القدس

أحمد علي محمد الصباح / بيت لحم

مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا / رام الله والبيرة

أحمد وليد محمد خشان / جنين

شاكر علي سالم بلوط / الخليل

وائل بلال شاكر مشة / نابلس

طارق زياد عبد الرحيم داود / قلقيلية

عبد الرحمن محمد صالح حوراني / قلقيلية

مروح ياسر راتب خزيمية / جنين

عبد الهادي عزام محمد كامل

جهاد توفيق جهاد يوسف / رام الله والبيرة

محمد أيمن عبد الرحمن عويسي / نابلس

عز الدين عنان حسن سوداني / نابلس

مصطفى مازن حسين شحادة / رام الله والبيرة

شادي محمد ديب أبو عادي / رام الله والبيرة

ياسين عمر عزات حنفية / أريحا

عبد الكريم أنور ظاهر السعدي / جنين

محمد طارق سليم حواشين / جنين

صامد خالد محمود ابو خلف / نابلس

وسام مروان عبد السلام تميمي / رام الله والبيرة

محمد نصر فوزي سوالمة / نابلس

يزن جبر عبد الجبار الحسنات / بيت لحم

محمد نزار نمر ابو عون / طولكرم

قسم خالد محمد مصاروة / جنين

أنور تسافي أحمد عطا / رام الله والبيرة

رجا أسعد رجا أبو قياص / جنين

حمادة سعيد مصطفى أبو سمرة / قلقيلية

وقال زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس “نؤكد مجددًا أن هذه الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات شعبنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته”.

وأضاف “الرحمة لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا، والنصر حليفنا”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه سيتم الإفراج الليلة عن الأسرى من الجانبين.

وقال الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)”.

وأضاف “سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

من جهتها، أعلنت حركة حماس استجابتها للجهود المصرية القطرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان “استجبنا للجهود المصرية القطرية المقدَّرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق”.