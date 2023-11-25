حماس: خروقات الاحتلال لاتفاق الهدنة تشكل خطرًا على استكمال تنفيذه (فيديو)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أن “خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة تشكل خطرًا على استكمال تنفيذه”.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية للجزيرة، اليوم السبت، أن “الاحتلال يريد أن ينتقص دائماً من حقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن ذلك “غير مقبول بالنسبة لهم ومرفوض”.

وأوضح النونو أن “ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه”، مشيرا إلى أن “الاحتلال تجاهل موضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى، وهو ما يضع الاتفاق في دائرة الخطر الحقيقي”.





وأشار إلى أن “قوات الاحتلال أطلقت النار على العديد من المواطنين خلال فترة الهدنة ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين أمس”.

وتابع: “قدمنا من جانبنا أشياء لم تكن في الصفقة مثل إطلاق سراح العمال التايلنديين وفق الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية”.

وأكد النونو: “هذه الأمور أبلغنا بها الوسطاء وهم يتحركون بها، وعلى الاحتلال أن يلتزم ببنوده كما التزمنا نحن بها”.

وذكر أن “الاتفاق تم في وقت تنهمر فيه دماء الشهداء وهذا حق فلسطيني، ونحن ما زلنا ننتظر ونتابع تنفيذ كل بند من الاتفاق بشكل تفصيلي”.





وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كان لها دور في تعطيل الاتفاقية وتأخير وصول المساعدات، موجها رسالة لإسرائيل ووكالة “الأونروا” بأن “أي أعذار غير مقبولة”.

وألمح النونو إلى أن الحركة منفتحة على بدء المفاوضات غير المباشرة لاستكمال إخراج باقي الأسرى، والتوصل إلى صفقات جديدة، مشددا على أن “الاحتلال باع جمهوره الكثير من الأوهام منذ بداية الحرب ولم ينجح في تحقيق شيء من أهدافه”.

وأكد أن “حماس موجودة ومتأصلة في الشعب الفلسطيني، وأي تغيير في شكل البنية الفلسطينية يحدث من خلال صندوق الانتخابات”.

تمديد الهدنة

في السياق، قالت رويترز إن مصر تلقت “مؤشرات إيجابية” من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.

ونقلت رويترز عن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قوله في بيان إن مصر تجري محادثات مكثفة مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق “لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

ويُرتقب بعد قليل، الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في اليوم الثاني للهدنة بين المقاومة وإسرائيل، وهو اتفاق حمل بعض الهدوء الهش لسكان غزة بعد 7 أسابيع من الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوليفييه رافوفيتش لقناة بي.إف.إم الفرنسية إنه من المقرر أن تطلق (حركة حماس) سراح 13 رهينة إسرائيلية، السبت، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا.

وذكرت مصادر أمنية مصرية في وقت سابق إنها تلقت قائمة من حماس بأسماء 14 رهينة سيتم إطلاق سراحهم اليوم.