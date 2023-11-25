خالد مشعل: المقاومة بخير وقد أظهرت إسرائيل على حقيقتها “ضعيفة كبيت العنكبوت”

مشعل: نرفض مشاركة أي قوات دولية أو عربية في إدارة غزة ونقول للسياسيين الغربيين الذين يناقشون القطاع ما بعد حماس أن يناقشوا وضع المنطقة ما بعد إسرائيل

بعد 50 يومًا من الحرب في غزة، قال خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، إن ما جرى في الأقصى وتسارع مخططات هدمه ومخططات الوزراء المتطرفين لاستكمال تهويد الضفة والقدس وتهجير أهلهما، كان باعثًا لعملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف خلال منتدى نظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، مساء الجمعة، أن المقاومة بخير وأنها أظهرت إسرائيل على حقيقتها “ضعيفة كبيت العنكبوت تحتاج إلى من يحميها، فضلًا على قدرتها الوهمية على حماية الآخرين أو خوض الحروب عنهم”. وأكد أن الهدنة الإنسانية المؤقتة جاءت لتحقيق 3 نتائج هي “الإفراج عن الأسرى، ووقف العدوان، وإدخال المساعدات”.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمته:

الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على حماس وتهجير كل سكان قطاع غزة، وأغلبية سكان الشمال بقوا في الشمال رغم كل ما يتعرض له.

بعض السياسيين الغربيين يناقشون غزة ما بعد حماس، وأقول لهم وفروا عليكم وقتكم وخيالكم وأحلامكم، وعليكم خلال سنوات إن شاء الله، أن تناقشوا وضع المنطقة ما بعد “إسرائيل”.

نرفض مشاركة أي قوات دولية أو عربية في إدارة غزة، وكل هذه المخططات سيدوسها أبطالنا في المقاومة وعلى رأسهم كتائبنا المظفرة كتائب القسام.

في اليوم الأول أبدينا الاستعداد للإفراج عن المدنيين المحتجزين؛ لأن أهداف المعركة لم تكن تشمل أخذهم؛ لكن ظروف المعركة بعد انهيار فرقة غزة التابعة للاحتلال، أدت إلى ذلك، وقد أفرجنا عن عدد من المحتجزين.

لما رأينا وحشية العدوان الإرهابي، قلنا يجب أن ندير هذه الورقة؛ وأن تخدم المدنيين في غزة، وتخفف عنهم.

الهدنة المؤقتة أثارت جدلًا في داخل الكيان حول جدلية الحرب التي تريد القضاء على حماس، ثم يجبرون على التفاوض معها بطريقة غير مباشرة لتبادل المحتجزين من الأطفال والنساء.

"خرجنا على جرح كبير".. الكلمات الأولى للأسيرات الفلسطينيات عقب تحريرهن من سجون الاحتلال#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/qOvj8bugF9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023