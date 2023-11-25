دمار واسع بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة آثار الدمار الهائل الذي تعرّض له حي الشيخ رضوان في مدينة غزة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر في المقاطع بنايات سكنية تعرضت لدمار كبير وظهرت آثار الحرائق عليها، بينما تعرضت أخرى لدمار كامل.

وعاد بعض سكان الحي للبحث عن متعلقات شخصية أو مواد غذائية لا تزال في منازلهم التي نزحوا منها للاستفادة منها في الأيام المقبلة.

وتعرّض حي الشيخ رضوان لقصف عنيف من قوات الاحتلال قبل بداية التوغل البري.

وشهد الحي، الذي يقع في أقصى شمالي مدينة غزة، توغلات لقوات الاحتلال ودباباته.