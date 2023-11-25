سكان بلدة خزاعة بخان يونس يصفون حجم الدمار في منازلهم جراء قصف جيش الاحتلال (فيديو)

“عدنا ولم نجد بيتا ولا حائطا نحتمي به كأن زلزالا ضرب منطقتنا. لم ينج الطير والحجر والدواب من القصف، وحسبنا الله ونعم الوكيل”، هذا ما قالته سهير النجار، من بلدة خزاعة شرقي خان يونس في جنوب قطاع غزة، للجزيرة مباشر وصفا لما شاهدته بعد العودة للحي الذي تعيش فيه مع بداية الهدنة المؤقتة بين المقاومة وإسرائيل.

ولم تتعرض بلدة خزاعة، وهي من بين 5 بلدات في محافظة خان يونس، للاجتياح بالدبابات والآليات، ولكنها تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف كونها منطقة حدودية، ما أثار مخاوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن تكون معبرا لهجمات تشنها المقاومة على وحداته.

وقال محمد النجار الذي تحول منزله إلى ركام جراء قصف جيش الاحتلال: “هذا انتقام من المدنيين لأن هذه المنطقة مكشوفة وعلى الحدود. هذا أسلوب همجي يتبعه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب. مربع سكني كامل تمت إزالته نتيجة القصف المستمر”.

وأضاف: “ضاع شقاء سنوات طويلة من العمل لبناء هذه البيوت، والأسوأ أن الشتاء قادم ولا نجد ما يلزمنا لترميم ولو جزء من بيوتنا، لكي نقي أهلنا برد الشتاء”.

وعلى مدار 48 يوما الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.