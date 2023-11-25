“شفنا الويل”.. شهادات لناجين من المستشفى الإندونيسي بعد نقلهم (فيديو)

قال ناجون من المستشفى الإندونيسي للجزيرة مباشر إن الأيام الثلاثة الأخيرة كانت صعبة للغاية مع حصار قوات الاحتلال للمستشفى واعتقاله عددا كبيرا من الأطباء والممرضين.

وذكرت الممرضة هداية زعنون أنهم كانوا يشعرون بألم كبير لعجزهم عن علاج الجرحى بسبب عدم توافر الإمكانيات، مما كان يؤدي إلى استشهادهم.

وتم نقل مرضى من المستشفى الإندونيسي إلى مدرسة جنين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد تحويلها إلى مستشفى ميداني.

وقالت مريضة للجزيرة مباشر “شفنا الويل في الإندونيسي”، مشيرة إلى استمرار قصف قوات الاحتلال للمستشفى، وعدم توافر المياه والطعام للطاقم الطبي وللمرضى ونقص الأدوية.

وذكر مريض آخر أنهم كانوا يعانون الخوف والرعب أثناء وجودهم في المستشفى، وحتى خلال رحلة نقلهم إلى خان يونس.

بينما قال مريض ثالث إن قوات الاحتلال أهانته وأجبرته على الزحف مثل الأطفال، بعد أن قصفت القسم الذي كان بداخله في المستشفى.