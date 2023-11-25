قطر تعلن تذليل عقبات الإفراج عن الأسرى وحماس تؤكد استجابتها لجهود الدوحة والقاهرة

قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم المضي قدمًا في الإفراج عن الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بعد “تذليل العقبات”، كما أكدت حماس استجابتها “للجهود المصرية القطرية المقدَّرة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، مساء اليوم السبت، عبر منصة إكس “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى ٧ من الأجانب خارج إطار الاتفاق. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 25, 2023

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان عبر تلغرام إنها استجابت “للجهود المصرية القطرية المقدَّرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، “تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمالي القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن 39 فلسطينيًّا (24 امرأة و15 طفلًا)، الجمعة، ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس التي أُبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

في المقابل، أفرجت “حماس” عن 13 إسرائيليًّا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.