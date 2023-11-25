كتائب القسام تعلن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، من دون تحديد موعد لمواصلة العملية.

جاء ذلك في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام، عقب إعلان وسائل إعلام فلسطينية بينها “إذاعة الأقصى” بدء تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت (القسام) في البيان إنها قررت “تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمالي القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها “القناة 12” وصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن خلافًا بين إسرائيل وحماس أدى إلى تأجيل موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى المحتجزين في غزة.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “أسبابًا فنية” وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.





وكان طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد قال إن “خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة تُشكل خطرًا على استكمال تنفيذه”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية للجزيرة، السبت، أن “الاحتلال يريد أن ينتقص دائمًا من حقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدًا أن ذلك “غير مقبول بالنسبة لهم ومرفوض”.





وتضمّن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من سجون الاحتلال الإسرائيلي حسب الأقدمية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.





وأفرجت سلطات الاحتلال عن 39 فلسطينيًّا (24 امرأة و15 طفلًا)، الجمعة، ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس التي أُبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

في المقابل، أفرجت “حماس” عن 13 إسرائيليًّا من النساء والأطفال بعضهم يحملون جنسية مزدوجة، إضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني واحد، كانوا محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.