متحدث “الصحة” في غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي كليًّا وإجلاء من بقي بمجمع الشفاء

أعلن الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إخلاء المستشفى الإندونيسي كليًّا، والعمل على إجلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات القطاع المحاصَر.

وأكد القدرة في تصريحات للجزيرة، اليوم السبت، أنه لا توجد أي سعة في مستشفيات جنوب القطاع لاستيعاب من يتم نقلهم إليها.

وقال “مستشفيات جنوب القطاع ليس فيها أي مقومات صحية لاستقبال المصابين”، مطالبًا بالعمل على إيجاد آليات أفضل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي قبيل سريان الهدنة المؤقتة بساعات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المرضى في المستشفى.

كما اقتحم الاحتلال مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي وحاصرهما حصارًا مطبقًا، وتسبب الحصار ونفاد الأكسجين ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، في وفاة بعض المرضى الذين كانوا في العناية المركزة.

وقال الأطباء في “الشفاء” و”الإندونيسي” إنهم يقفون عاجزين عن تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمرضى، وعن تقديم أي نوع من الغذاء والمساعدات للنازحين العالقين في المستشفيين.