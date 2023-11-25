سياسة|فلسطين

نجل القائم بأعمال محافظ جنين.. استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة (فيديو)

ارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 232 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

الشهيد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (وفا)
25/11/2023-|آخر تحديث: 25/11/202301:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد طبيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية وأصيب آخران بجروح، عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن الشهيد هو الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما) نجل القائم بأعمال محافظ جنين، وقد أصيب شقيقه محمد أيضا بنيران قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن فواز حماد مدير مستشفى الرازي في جنين، أن شامخ كمال استشهد وأصيب شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه هو وشقيقه من منزلهما؛ مما أدى إلى استشهاده على الفور، في حين أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم وأصيب شاب آخر في الفخذ.

ونقلت عن مصادر أمنية أن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة “مستعربين” إلى البلدة ومحاصرة منزل بالقرب من مدرسة في قباطية.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق محمد زياد أبو الرب، بعد محاصرة منزله في قباطية.

وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 232 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2900 جريح، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة مع دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية