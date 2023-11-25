نجل القائم بأعمال محافظ جنين.. استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة (فيديو)

ارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 232 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

استشهد طبيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية وأصيب آخران بجروح، عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن الشهيد هو الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما) نجل القائم بأعمال محافظ جنين، وقد أصيب شقيقه محمد أيضا بنيران قوات الاحتلال.

#شاهد

جانب من المواجهات مع جيش الاحتلال في قباطية، قبل قليل. pic.twitter.com/D9PG5BHrVZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 25, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن فواز حماد مدير مستشفى الرازي في جنين، أن شامخ كمال استشهد وأصيب شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه هو وشقيقه من منزلهما؛ مما أدى إلى استشهاده على الفور، في حين أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم وأصيب شاب آخر في الفخذ.

إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال خلال انسحابها من بلدة قباطية قبل قليل. pic.twitter.com/glkUUHugdO — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 25, 2023

ونقلت عن مصادر أمنية أن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة “مستعربين” إلى البلدة ومحاصرة منزل بالقرب من مدرسة في قباطية.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق محمد زياد أبو الرب، بعد محاصرة منزله في قباطية.

مدير مستشفى الرازي في جنين: استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاماً) وإصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/Y5Gg1j0e7K — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 25, 2023

وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 232 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 2900 جريح، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة مع دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة.