أسرى فلسطينيون مفرج عنهم ضمن اتفاق الهدنة بين المقاومة وإسرائيل يصلون إلى رام الله (فيديو)

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيًا، بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن دفعة ثالثةمن الأسرى الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ، الجمعة الماضي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول حافلة تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى رام الله.

وتجمع آلاف الأشخاص حول الحافلة احتفالا بوصول الأسرى المحررين.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الدفعة الثالثة بموجب صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ووفق بيان مشترك، فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على محافظات الضفة الغربية.

وكان ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد قال عبر منصة “إكس” إنه تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.

وأضاف أن جميع المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية من القصر، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 9 أطفال و4 نساء، ويشملون شخصين يحملون الجنسية الأمريكية وشخصين من المجر.

تنفيذا لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن ٣٩ من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج ١٣ من المحتجزين الاسرائيليين من غزة بالاضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و٣ تايلنديين خارج اطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 26, 2023

والجمعة الماضي، دخلت حيز التنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة لـ4 أيام قابلة للتمديد بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وتضمن اتفاق الهدنة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ولمدة 48 يوما حتى 23 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.