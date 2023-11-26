سياسة

إسرائيل تستدعي سفيرة إيرلندا بسبب تغريدة لرئيس وزراء بلادها.. ما القصة؟

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادنكار
رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادنكار (رويترز)
26/11/2023-|آخر تحديث: 26/11/202309:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إنه أوعز باستدعاء سفيرة إيرلندا سونيا ماكجينيس؛ احتجاجًا على وصف رئيس وزراء بلادها ليو فرادنكار لـ”مختطفة” في غزة تحمل الجنسية الإيرلندية بأنها كانت “مفقودة”.

وكتب كوهين عبر منصة “إكس”: “في أعقاب الكلمات الشنيعة التي أدلى بها رئيس وزراء إيرلندا بشأن إطلاق سراح إيميلي هاند (إسرائيلية إيرلندية)، التي اختطفتها منظمة حماس الإرهابية إلى غزة، أوعزتُ باستدعاء السفيرة الإيرلندية لدى إسرائيل لتوبيخها”، وفقًا لتعبيره.

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وفي وقت سابق الأحد، قال فرادنكار في تغريدة: “هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا”.

وإيميلي (9 سنوات) كانت بين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية تبادل للأسرى، أمس السبت.

وأغضبت التغريدة كوهين، فهاجم فرادنكار عبر تغريدة قال فيها: “السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!، لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم اختطافها من جانب منظمة إرهابية”، على حد قوله.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرت كتائب القسام إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية نحو 239 إسرائيليًا بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مبادلتهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وفي مناسبات عديدة، وجّه مسؤولون إيرلنديون انتقادات حادة لممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وخلال الجمعة والسبت الماضيين، أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا من الأطفال والنساء، فيما أطلقت “حماس” سراح 26 إسرائيليًا من النساء والأطفال أيضًا، بالإضافة إلى 14 تايلانديًا وفلبيني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات