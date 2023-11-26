إسرائيل تستدعي سفيرة إيرلندا بسبب تغريدة لرئيس وزراء بلادها.. ما القصة؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إنه أوعز باستدعاء سفيرة إيرلندا سونيا ماكجينيس؛ احتجاجًا على وصف رئيس وزراء بلادها ليو فرادنكار لـ”مختطفة” في غزة تحمل الجنسية الإيرلندية بأنها كانت “مفقودة”.

وكتب كوهين عبر منصة “إكس”: “في أعقاب الكلمات الشنيعة التي أدلى بها رئيس وزراء إيرلندا بشأن إطلاق سراح إيميلي هاند (إسرائيلية إيرلندية)، التي اختطفتها منظمة حماس الإرهابية إلى غزة، أوعزتُ باستدعاء السفيرة الإيرلندية لدى إسرائيل لتوبيخها”، وفقًا لتعبيره.

בעקבות דבריו המקוממים של ראש ממשלת אירלנד על שחרורה של אמלי הנד שנחטפה לעזה ע"י ארגון הטרור חמאס, הנחתי לזמן את שגרירת אירלנד בישראל לשיחת נזיפה. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 26, 2023

وفي وقت سابق الأحد، قال فرادنكار في تغريدة: “هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا”.

She was abducted by an evil terrorist organization. What is with you and your government and your paid for media affiliates constantly down playing / attempting to repress horrific acts that happen to children. You are a disgrace. The day after a stabbing of children in Ireland,… https://t.co/YKyviZDLfW — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 26, 2023

وإيميلي (9 سنوات) كانت بين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وشملتها الدفعة الثانية من عملية تبادل للأسرى، أمس السبت.

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered. — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) November 25, 2023

وأغضبت التغريدة كوهين، فهاجم فرادنكار عبر تغريدة قال فيها: “السيد رئيس الوزراء، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع!، لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم اختطافها من جانب منظمة إرهابية”، على حد قوله.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرت كتائب القسام إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية نحو 239 إسرائيليًا بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مبادلتهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وفي مناسبات عديدة، وجّه مسؤولون إيرلنديون انتقادات حادة لممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وخلال الجمعة والسبت الماضيين، أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا من الأطفال والنساء، فيما أطلقت “حماس” سراح 26 إسرائيليًا من النساء والأطفال أيضًا، بالإضافة إلى 14 تايلانديًا وفلبيني.