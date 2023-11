إسرائيل تستدعي سفيرة إيرلندا بسبب تغريدة لرئيس وزراء بلادها.. ما القصة؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إنه أوعز باستدعاء سفيرة إيرلندا سونيا ماكجينيس؛ احتجاجًا على وصف رئيس وزراء بلادها ليو فرادنكار لـ”مختطفة” في غزة تحمل الجنسية الإيرلندية بأنها كانت “مفقودة”.

وكتب كوهين عبر منصة “إكس”: “في أعقاب الكلمات الشنيعة التي أدلى بها رئيس وزراء إيرلندا بشأن إطلاق سراح إيميلي هاند (إسرائيلية إيرلندية)، التي اختطفتها منظمة حماس الإرهابية إلى غزة، أوعزتُ باستدعاء السفيرة الإيرلندية لدى إسرائيل لتوبيخها”، وفقًا لتعبيره.

وفي وقت سابق الأحد، قال فرادنكار في تغريدة: “هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، حيث تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا”.

She was abducted by an evil terrorist organization. What is with you and your government and your paid for media affiliates constantly down playing / attempting to repress horrific acts that happen to children. You are a disgrace. The day after a stabbing of children in Ireland,… https://t.co/YKyviZDLfW

