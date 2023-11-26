إسرائيل تفرج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق الهدنة (فيديو)

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، ليل السبت/ فجر الأحد، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيا، بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن دفعة ثانية من الأسرى الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ، الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم في القدس الشرقية المحتلة.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية وصول حافلة تقل بعص الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الإسرائيلي إلى بلدة بيتونيا بالضفة الغربية.

وفي وقت مبكر من فجر الأحد، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس.

"ثمن المجد غالي".. الأسيرة المحررة شروق دويات توجه رسالة لأهالي غزة pic.twitter.com/MIFpJ7ucgG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023

وغادرت حافلة تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم سجن عوفر غربي رام الله، باتجاه بلدة بيتونيا، ثم إلى منتزه بلدية البيرة حيث تجرى مراسم استقبال للأسرى المحررين وهم من مختلف محافظات الضفة الغربية.





وتزامن خروج الحافة مع إطلاق وابل من القنابل الغازية باتجاه فلسطينيين كانوا في انتظار ذويهم خارج أسوار السج، وفق شهود عيان.

والسبت، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)”.

وأضاف: “سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

بعدها كتب الأنصاري منشورا قال فيه: “تم تسليم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى رفح”.

تحديث ميداني: تم تسليم ١٣ من حملة الجنسية الإسرائيلية و٤ أجانب إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى رفح. https://t.co/VHt9YLdP99 — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 25, 2023

وواجه الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، السبت، بعض العقبات حيث قررت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.