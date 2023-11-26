استشهاد 4 وإصابة 6 إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين (فيديو)

استُشهد أربعة فلسطينيين أحدهم فتى، وأصيب ستة بالرصاص الحي، ليلة السبت، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي وابن سينا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مدير مستشفى الرازي فواز حماد أن الشهداء الأربعة تتراوح أعمارهم بين 17 و27 عامًا.

وأوضح حماد أن الشهداء هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا) وأحمد أبو الهيجا (20 عامًا) ومحمد محمود صبيحات (27 عامًا) من اليامون، والفتى محمود خالد أبو الهيجا (17 عامًا). وأضاف أن ستة آخرين أصيبوا بالرصاص الحي.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مدينة جنين من محاور عدة، مساء السبت.

وذكرت “وفا” أن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وترددت أصوات إطلاق الأعيرة النارية في مناطق عدة بالمدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التابعة لقوات الاحتلال.





وبذلك يرتفع عدد الذين استُشهدوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 230 شهيدًا، والجرحى إلى نحو ثلاثة آلاف.