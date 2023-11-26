الأسيرة المحررة إسراء جعابيص بعد الإفراج عنها: نخجل أن نفرح وفلسطين جريحة (فيديو)

وصلت الأسيرة إسراء جعابيص، فجر الأحد، إلى منزلها في بلدة جبل المكبر، بعد الإفراج عنها، وذلك في ظل تشديد أمني إسرائيلي حول منزلها.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك: “الإفراج عن الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص في هذه اللحظات”.

وقالت إسراء بعد وصولها إلى منزلها: “نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة”.

"نخجل أن نفرح وفلسطين جريحة".. الأسيرة المحررة إسراء جعابيص تتحدث للجزيرة بعد وصولها لبيتها#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/yKhqgI5Sgb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 26, 2023

وأضافت: “تعرضنا للتنكيل والضرب في سجون الاحتلال وكثير من الأسرى جرحى داخل السجون”، مطالبة بالعمل على تحرير كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وقبل الإفراج عنها، اشترطت الشرطة الإسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إخلاء منزل الأسيرة من الصحفيين قبيل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

لحظة لقاء الأسيرة إسراء جعابيص بعائلتها بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال pic.twitter.com/aXmtsLuo0o — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 26, 2023

وقضت جعابيص 7 سنوات داخل السجون الإسرائيلية، ضمن حكم بـ 11 عامًا صادر عن محكمة إسرائيلية بحقها، وهي مصابة بحروق في أنحاء جسدها، جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار عليها عام 2016.

وعلى الصعيد ذاته، وصلت الأسيرة شروق دويات، إلى منزلها في مدينة صور باهر جنوبي القدس، بعد الإفراج عنها.

وقضت شروق 8 سنوات من أصل 16 عامًا مدة محكوميتها داخل السجون الإسرائيلية.