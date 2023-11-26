بالأسماء.. 39 طفلا فلسطينيا في الدفعة الثالثة لصفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، مساء الأحد، في الدفعة الثالثة بموجب صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ووفق بيان مشترك، فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على محافظات الضفة الغربية.

والأسرى الأطفال المقرر الإفراج عنهم هم: