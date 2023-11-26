“تقديرا لمواقف بوتين”.. حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإفراج عن محتجز في قطاع غزة يحمل الجنسية الروسية.

وأشارت في تدوينة عبر منصة “تلغرام” أن “كتائب القسام قامت بتسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية للصليب الأحمر بناء على تدخل من الرئيس الروسي”.

من جهتها قالت “حماس” في بيان إنه “استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت الحركة عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية”.

ومن المقرر أن تفرج “كتائب القسام” لاحقًا عن 13 من المدنيين المحتجزين الإسرائيليين في غزة في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية مع إسرائيل في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.

وخلال الجمعة والسبت الماضيين، أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيرًا فلسطينيًا من الأطفال والنساء، فيما أطلقت “حماس” سراح 26 إسرائيليًا من النساء والأطفال أيضًا، بالإضافة إلى 14 تايلنديًا وفلبيني.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وإجمالًا، يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى مناطق القطاع كافة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولمدة 48 يومًا حتى 23 نوفمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفًا و854 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 6 آلاف و150 طفلًا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75% أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

فيما قتلت “كتائب القسام” إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.