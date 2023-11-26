“غزة كشفت عورات العالم”.. أبو تريكة ينتقد صمت المجتمع الدولي في أول ظهور على الشاشة منذ 50 يوما (فيديو)

عاد المحلل الرياضي بشبكة (بي إن سبورتس) نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة إلى العمل بعد 50 يومًا من الغياب عن الشاشة الذي تزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة، وأعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين في مستهل كلمته.

وخلال كلمته الافتتاحية في الاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي، أمس السبت، قال أبو تريكة إنه طالما غزة ليست بخير فهو أيضًا ليس بخير.

وأضاف بوجه غاضب “50 يوم العالم المنافق صامت، 50 يوم مات فيها 20 ألف شهيد، 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، آلاف النساء استشهدن، والعالم صم بكم لا يفقهون، غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم”.

وتابع “هذا العالم الذي يدّعي أنه حر، كيف حر، وهذه القضية الوحيدة في العالم، الحق واضح والباطل معروف، إنما أنتم تسكتون عن الباطل، ولا تنصرون الحق، والله العظيم لننصر الحق حتى لو ماذا حدث، فلتحيا فلسطين”، مكررًا التحية لفلسطين 3 مرات.

"العالم صم بكم عن #غزة".. النجم المصري #أبو_تريكة خلال كلمة افتتاحية في الأستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يومًا#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/Q9Zi1SkIAA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023

ويدعم أبو تريكة فلسطين منذ أن كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، حيث أحدث ارتداؤه قميص “تعاطفًا مع غزة” أثناء العدوان عليها عام 2008 صدى واسعًا في المنطقة العربية خاصة بين الفلسطينيين الذين عبّروا عن حبهم للاعب برفع لافتاته في غزة وتشجيعه أينما كان.

كما شارك أبو تريكة منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، العديد من المنشورات على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، تؤيد الفلسطينيين وتندد بالمجازر الإسرائيلية في القطاع.