كتائب القسام تعرض لحظات تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد تلفزيونية للحظات تسليم الأسرى الإسرائيليين، اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو لحظات تسلّم أعضاء منظمة الصليب الأحمر للمحتجزين (وهم بصحة جيدة)، وسط حراسة مشددة.

ومساء السبت، أعلنت كتائب القسام أنها سلّمت الصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية في إطار اتفاق الهدنة مع الاحتلال.

وقالت “القسام” في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام: “في إطار التهدئة الإنسانية سلمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا”. وأضافت أنها “سلمت أيضا 4 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر”.

كتائب القسـ ـام تنشر صورا لتسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر pic.twitter.com/P2wP14RbmD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023

وواجه الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، السبت، بعض العقبات حيث قررت “القسام تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

إلا أن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن في وقت لاحق، تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه سيتم الإفراج الليلة عن الأسرى من الجانبين.

تحديث ميداني: تم تسليم ١٣ من حملة الجنسية الإسرائيلية و٤ أجانب إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى رفح. https://t.co/VHt9YLdP99 — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 25, 2023

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وتضمّن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.