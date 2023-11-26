للشهر الثامن.. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

‏تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الـ226 في عدد من جبهات القتال بالعاصمة الخرطوم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بأن أصوات انفجارات قوية سُمعت بمحيط قيادة الجيش وسط العاصمة وسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم جرّاء قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

وأشار إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت في الأحياء القريبة من المدينة الرياضية جنوبي العاصمة الخرطوم مع تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع.

‏وفي أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، ذكر مراسلنا أن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الطرفين بالأحياء القريبة من سلاح المهندسين التابع للجيش جنوبي المدينة.

رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى جيبوتي

بورتسودان ٢٦-١١-٢٠٢٣م

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان صباح اليوم إلى جيبوتي في زيارة رسمية . pic.twitter.com/f7VAvKX0nH — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) November 26, 2023

وفي سياق متصل، قال مجلس السيادة السوداني إن رئيسه عبد الفتاح البرهان غادر، صباح اليوم الأحد، إلى دولة جيبوتي في زيارة رسمية.

وأوضح المجلس أن البرهان سيعقد مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله تتناول تطورات الأوضاع في السودان جرّاء تداعيات ما وصفه المجلس بتمرد قوات الدعم السريع ضد الدولة، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار مجلس السيادة السوداني إلى أن الوفد يضم إلى جانب البرهان وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.

بدورها، أعلنت غرفة طوارئ منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم تسجيل 106 مفقودين من مواطني المنطقة منذ تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.