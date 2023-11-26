وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة الخاطر تزور قطاع غزة (فيديو)

زار وفد قطري ترأسته وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، اليوم الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح للوقوف على أوليات احتياجات القطاع.

وقالت وزيرة الدولة لولوة الخاطر للجزيرة إن دولة قطر مستعدة لإرسال أي كميات مطلوبة من المساعدات إلى غزة، مضيفة أن “وتيرة المساعدات لا تفي بالاحتياجات”.

وكشفت عن محاولات لتمديد الهدنة المؤقتة في غزة، وقالت “هناك عمل ومحادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي”.

وأكدت لولوة الخاطر وصول المساعدات الإغاثية إلى شمالي قطاع غزة، وقالت “لأول مرة منذ بدء العدوان تصل المساعدات إلى المناطق الشمالية بالقطاع”.

وفي 24 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ، على أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًّا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.