الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في إطار اتفاق الهدنة (فيديو)

وصلت سيارات الصليب الأحمر، ليلة السبت، التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى معبر رفح المصري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الصليب الأحمر ينقل المختطفين عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء في كرم أبو سالم”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أفرجت عن 17 من المحتجزين لديها في غزة منهم 13 إسرائيليًّا.

عاجل | الجيش الإسرائيلي ينشر صورا للحظة دخول الحافلة التي تقل الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم إلى الأراضي الإسرائيلية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hM3CQDLXC7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2023

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام “في إطار التهدئة الإنسانية، سلّمنا للجنة الدولية للصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًّا و4 من حمَلة الجنسيات الأجنبية”.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المختطفين خضعوا لفحص طبي أولي من الصليب الأحمر، ووُصفت حالتهم بأنها “طبيعية”.

تحديث ميداني: تم تسليم ١٣ من حملة الجنسية الإسرائيلية و٤ أجانب إلى الصليب الأحمر وهم في طريقهم إلى رفح. https://t.co/VHt9YLdP99 — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 25, 2023

وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها استجابت للجهود المصرية القطرية “التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق”.

ونشرت (حماس) قائمة بالأسرى الـ39 المقرر الإفراج عنهم الليلة، بينهم أقدم أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ميسون موسى الجبالي، والأسيرة إسراء جعابيص.

كما أوردت في بيان قائمة بأسماء الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الثاني من صفقة التبادل.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه سيتم الإفراج الليلة عن الأسرى من الجانبين.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية@majedalansari : إطلاق سراح أسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومدنيين أجانب الليلة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/SPgVq1xhf7 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 25, 2023

وقال الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)”.

وأضاف “سيتم الليلة الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.