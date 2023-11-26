سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في إطار اتفاق الهدنة (فيديو)

كتائب القسام سلمت للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية
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26/11/2023-|آخر تحديث: 26/11/202301:00 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وصلت سيارات الصليب الأحمر، ليلة السبت، التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى معبر رفح المصري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الصليب الأحمر ينقل المختطفين عبر الأراضي المصرية إلى نقطة التقاء في كرم أبو سالم”.

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أفرجت عن 17 من المحتجزين لديها في غزة منهم 13 إسرائيليًّا.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام “في إطار التهدئة الإنسانية، سلّمنا للجنة الدولية للصليب الأحمر 13 محتجزًا إسرائيليًّا و4 من حمَلة الجنسيات الأجنبية”.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن المختطفين خضعوا لفحص طبي أولي من الصليب الأحمر، ووُصفت حالتهم بأنها “طبيعية”.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أنها استجابت للجهود المصرية القطرية “التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق”.

ونشرت (حماس) قائمة بالأسرى الـ39 المقرر الإفراج عنهم الليلة، بينهم أقدم أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ميسون موسى الجبالي، والأسيرة إسراء جعابيص.

كما أوردت في بيان قائمة بأسماء الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الثاني من صفقة التبادل.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه سيتم الإفراج الليلة عن الأسرى من الجانبين.

وقال الأنصاري في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)”.

وأضاف “سيتم الليلة الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

المصدر : الجزيرة مباشر