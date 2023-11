اعتقال شخص بعد إطلاق النار على ‭3‬ فلسطينيين في أمريكا.. والبيت الأبيض يعلق

قالت شرطة ولاية فيرمونت الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على مشتبَه في إطلاقه النار على 3 طلاب جامعيين من أصل فلسطيني بالولاية في هجوم يجري التحقيق فيه، بينما يُشتبَه أن يكون جريمة بدافع الكراهية.

وفي وقت سابق، قالت شرطة بيرلينغتون إن رجلًا يحمل مسدسًا أطلق الرصاص على الثلاثة في الشارع بالقرب من جامعة فيرمونت، مساء السبت، ثم فر هاربًا.

وأكدت لاحقًا أنها اعتقلت المشتبَه فيه الذي يدعى جيسون جيه إيتون (48 عامًا) عصر الأحد.

JUST IN: Burlington Police release a booking photo of Jason J. Eaton, 48, who is accused of shooting, and injuring 3 Palestinian-American men in Burlington over the weekend. His arraignment is expected this morning. pic.twitter.com/RjGOnyPUfM — Dom Amato (@WCAX_Dom) November 27, 2023

وأوضحت أن اثنين من الضحايا مواطنان أمريكيان، والثالث مقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وجميعهم بعمر 20 عامًا.

وأكدت الشرطة أن اثنين منهم كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية وقت وقوع الهجوم. وأشارت إلى أن الثلاثة ظلوا تحت الرعاية الطبية، وأن اثنين منهم أصيبا بالرصاص في الجذع بينما أصيب الثالث في النصف السفلي من الجسد.

وأشارت إلى أن اثنين في حالة مستقرة بينما يعاني الثالث إصابات أكثر خطورة.

Three young Palestinian men, Hisham Awartani, Tahseen Ali and Kenan Abdulhamid, students at Brown and other US universities, were shot last night on their way to a family dinner in Burlington, USA. Their crime? Wearing the Palestinian keffiyeh. They are critically injured. And… pic.twitter.com/OwafFkHwg4 — Husam Zomlot (@hzomlot) November 26, 2023

وترددت أنباء عن أن الضحايا كانوا يتحدثون بالعربية وقت الهجوم، وفقًا لمعهد التفاهم الشرق أوسطي (منظمة غير ربحية مؤيدة للفلسطينيين) الذي قال أيضًا إن المهاجم أطلق الرصاص عليهم بعدما بدأ بالصياح ومضايقتهم. وقالت الشرطة إنه أطلق 4 رصاصات من دون التفوه بكلمة.

ويأتي إطلاق النار في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة زيادة في البلاغات عن الحوادث المرتبطة بالخوف من الإسلام “إسلاموفوبيا” ومعاداة السامية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى).

These young Palestinian men are Tahseen Ali, Kenan Abdulhamid, Hisham Awartani. These varsity students are victims of a hate crime in the US. They were shot, while they were on their way to attend a family dinner in Burlington, Vermont. Let Palestinians live! pic.twitter.com/OM9d6dASx5 — F I R A S (@firasshams1) November 26, 2023

وأصدرت عائلات الضحايا بيانًا مشتركًا تحث فيه السلطات على التحقيق في إطلاق النار بوصفه جريمة كراهية، وهو ما دعت إليه أيضًا اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا.

وقالت العائلات إن الضحايا هم: هشام عورتاني من جامعة براون في رود آيلاند، وكنان عبد الحميد من جامعة هافرفورد في بنسلفانيا، وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي في ولاية كونيتيكت. وأضافت أن الثلاثة درسوا في مدرسة الفرندز الثانوية في رام الله بالضفة الغربية قبل التحاقهم بالجامعة، وكان اثنان منهم في زيارة لمنزل عائلة الثالث خلال عطلة عيد الشكر.

في السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يشعر بالفزع” جرّاء إطلاق النار على الطلاب من أصل فلسطيني. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير في مؤتمر صحفي “لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف أو الكراهية في أمريكا”.

ووصف السناتور المستقل عن ولاية فيرمونت (بيرني ساندرز) الاعتداء بأنه “صادم”، مضيفًا “لا مكان للكراهية هنا أو في أي مكان”.

ويأتي إطلاق النار في الوقت الذي حذرت فيه منظمات حقوقية من تزايد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين المسلمين ومن أصل عربي.

والشهر الماضي، قُتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني (6 أعوام) طعنًا وأصيبت والدته في ولاية إيلينوي، ودفع المشتبَه في ارتكابه الجريمة (71 عامًا) ببراءته.