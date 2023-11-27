الاحتلال يعيد المعتقلة المقدسية الطفلة نفوذ حماد إلى الأسر بعد قرار بالإفراج عنها ضمن صفقة التبادل

قال والد المعتقلة الطفلة نفوذ حماد (16 عاما)، جاد حماد، من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال أعاد ابنته إلى السجن، بعد أن كان قد أفرج عنها في إطار صفقة التبادل يوم السبت الماضي.

وأضاف حماد لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتدت على ابنته بالضرب أثناء نقلها في البوسطة، فنقلها إلى مستشفى هداسا بالقدس بعد إصابتها وذلك أمس الأول السبت، ولم يسمح لي بزيارتها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أخرجتها، اليوم الإثنين، من المستشفى وأعادتها إلى السجن. وأعرب عن قلقه على وضع ابنته الصحي بعد نقلها إلى المستشفى والاعتداء عليها.

تغطية صحفية: "والد أصغر أسيرة فلسطينية الأسيرة نفوذ حماد القابعة في سجون الاحتلال يناشد لإطلاق سراحها بعد أن تراجع الإحتلال عن إطلاق سراحها في اللحظات الاخيرة مع العلم بأنه إسمها مدرج في صفقة تبادل الأسرى". pic.twitter.com/LNPJsKMFyV — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 27, 2023

وكان أحد المستوطنين قد احتج على الإفراج عن المعتقلة نفوذ حماد، وقدم اعتراضا قانونيا على الإفراج عنها، وبناءً على هذا الاعتراض، أعاد الاحتلال اعتقالها فورا.

يشار إلى أن نفوذ حماد أصغر طفلة معتقلة في سجون الاحتلال، وهي محكومة لمدة 12 عاما، واعتُقلت قبل عامين أثناء خروجها من مدرستها، بحجة محاولتها الاعتداء على أحد المستعمرين.

وكان الاحتلال قد أعلن اسم الطفلة نفوذ في القائمة الثانية من قوائم الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأطفال، وكان مقررا الإفراج عنها يوم السبت الماضي.

حكمت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على الأسيرة الطفلة نفوذ حماد (16 عامًا) بالسجن مدة 12 عامًا، وتغريمها مبلغ 50 ألف شيكل، حسب نادي الأسير الفلسطيني. وتنحدر الأسيرة نفوذ من حي الشيخ جراح بالقدس، وهي أصغر أسيرة في سجون الاحتلال، واعتُقلت في الـ8 من ديسمبر 2021، وخضعت لتحقيق… pic.twitter.com/qgxIPMoUtY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2023

من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الإثنين إنه تبقى من الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال قبل السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي (7) أسيرات هنّ: