سياسة|فلسطين

الاحتلال يعيد المعتقلة المقدسية الطفلة نفوذ حماد إلى الأسر بعد قرار بالإفراج عنها ضمن صفقة التبادل

نفوذ حماد لحظة اقتيادها للتحقيق بعد اعتقالها من مدرستها (رويترز)
27/11/2023

قال والد المعتقلة الطفلة نفوذ حماد (16 عاما)، جاد حماد، من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال أعاد ابنته إلى السجن، بعد أن كان قد أفرج عنها في إطار صفقة التبادل يوم السبت الماضي.

وأضاف حماد لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتدت على ابنته بالضرب أثناء نقلها في البوسطة، فنقلها إلى مستشفى هداسا بالقدس بعد إصابتها وذلك أمس الأول السبت، ولم يسمح لي بزيارتها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أخرجتها، اليوم الإثنين، من المستشفى وأعادتها إلى السجن. وأعرب عن قلقه على وضع ابنته الصحي بعد نقلها إلى المستشفى والاعتداء عليها.

وكان أحد المستوطنين قد احتج على الإفراج عن المعتقلة نفوذ حماد، وقدم اعتراضا قانونيا على الإفراج عنها، وبناءً على هذا الاعتراض، أعاد الاحتلال اعتقالها فورا.

يشار إلى أن نفوذ حماد أصغر طفلة معتقلة في سجون الاحتلال، وهي محكومة لمدة 12 عاما، واعتُقلت قبل عامين أثناء خروجها من مدرستها، بحجة محاولتها الاعتداء على أحد المستعمرين.

وكان الاحتلال قد أعلن اسم الطفلة نفوذ في القائمة الثانية من قوائم الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الأطفال، وكان مقررا الإفراج عنها يوم السبت الماضي.

 

من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الإثنين إنه تبقى من الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال قبل السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي (7) أسيرات هنّ:

  • الأسيرة شاتيلا أبو عيادة من الأراضي المحتلة عام 1948، اعتقلت في عام 2016، وهي محكومة بالسجن لمدة 16 عاماً.
  • الأسيرة نوال فتيحة من القدس، اعتقلت في عام 2020، وهي محكومة بالسجن لمدة 8 سنوات.
  • الأسيرة الطفلة نفوذ حماد من القدس، اعتقلت في عام 2021، وحكم عليها الاحتلال مؤخراً بالسجن لمدة 12 عاماً.
  • الأسيرة عطاف جرادات من جنين، اعتقلت في عام 2021، وهي موقوفة.
  • الأسيرة ياسمين شعبان من جنين، اعتقلت في عام 2022، وهي محكومة بالسجن 6 سنوات.
  • الأسيرة آيه الخطيب من الأراضي المحتلة عام 1948، أعاد الاحتلال اعتقالها في شهر سبتمبر عام 2023، بعد أن أمضت فترة بالسجن الفعلي نحو عامين، ولاحقا حبس منزلي، وحكم عليها الاحتلال بالسجن لمدة أربع سنوات.
  • الأسيرة أسماء أبو تكفة من الأراضي المحتلة عام 1948، واعتقلت في شهرأبريل/ نيسان عام 2023.
المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية